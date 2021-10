Pizza essen in Stuttgart

5 Bei neopolitanischen Pizzen gehen fluffiger Teig, knuspriger Boden und hochwertige Zutaten Hand in Hand, und das seit über 1300 Jahren. Foto: Danielle MacInnes

Fluffiger Teig, knuspriger Boden und das typische Fleckenmuster: Neapolitanische Pizza hat einen ganz eigenen Charakter. Hier sind einige Spots in Stuttgart, die das Weltkulturerbe auf die Teller bringen.















Stuttgart - Ein Bissen Weltkulturerbe gefällig? Bei neopolitanischen Pizzen gehen fluffiger Teig, knuspriger Boden und hochwertige Zutaten Hand in Hand, und das seit über 1300 Jahren. Die Bäckerei-Kunst wurde sogar zum Weltkulturerbe der UNESCO ernannt.

Doch damit eine Pizza als echte neapolitanische Pizza anerkannt wird, müssen bestimmte Vorgaben erfüllt werden, die von der AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana), einer Vereinigung von Pizzabäckern, festgelegt wurden. Es dürfen nur bestimmte Mozzarella- und Tomatenarten verwendet werden, der Teig muss einen bestimmten pH-Wert aufweisen und es wird nur eine geringe Hefemenge verwendet.

Leoparden-Muster ist ein Muss

Eine klassische neapolitanische Pizza wird zudem im Holzofen gebacken - was in Wohngebieten sicher schwierig ist. Durch die hohe Hitze des Ofens entsteht ein „Leoparden-Muster“ auf der Pizza, während der Rand weich bleibt.

So gelten laut der „Verace Pizza Napoletana“ eigentlich nur zwei Pizza-Arten als echt neapolitanische: die Marinara und die Margherita. Doch wollen wir mal nicht so streng sein: Wer nicht zufällig eine Reise nach Süditalien plant, kann auch im Kessel fantastische Pizza nach neapolitanischer Art essen. Wir haben den Überblick für euch:

L'Artista

Hier wird ordentlich eingeheizt: Auf bis zu 485 Grad bringt es der Ofen in Plieningen. Der Teig gärt hier doppelt so lange wie normal. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Pizzen von L'Artista haben einen hohen und fluffigen Rand und das typische Fleckenmuster.

Neben Klassikern findet man dort auch ausgefallene Pizza-Kreationen. L'Artista, Filderhauptstr. 12, Stuttgart-Plieningen, Öffnungszeiten: tägl. 17-22.30 Uhr, www.lartistapizza.com

Da Micci

Reduzieren auf das Wesentliche! Nach diesem Motto wollte ein Neapolitaner in Stuttgart mit nur drei Pizza-Sorten punkten. Inzwischen serviert Vanja Babic in Zuffenhausen mehrere Arten, dem Ursprung der Pizza will er dennoch treu bleiben.

Neben einem Pizzaiolo, einem Pizzabäcker aus Neapel, hat er einen 2,5 Tonnen schweren Ofen importiert, der mit Holz auf mehr als 400 Grad erhitzt wird. Da Micci, Burgunderstr. 3, Stuttgart-Zuffenhausen, Öffnungszeiten: Mo+Mi+Do 11.30–14.30+17–22.30, Fr+Sa 11.30-23, So 11.30-22.30 Uhr.

Ragazzi

Fluffiger Rand, hochwertige Zutaten und ausgefeilte Beläge: Das neueröffnete Ragazzi im Stuttgarter Westen begrüßt seine Gäste seit September mit "Benvenuti al Sud" und traditionellen neapolitanischen Pizzen.

Auch das Interieur kann sich sehen lassen: Helles Holz, ein direkter Blick auf die flotten Pizzabäcker, bunte Keramikteller, die mit den blauen Streifen an der Wand etwas Amalfi-Sehnsucht verbreiten und natürlich eine Kaffeemaschine, die Crema auf den Espresso zaubert, tun dem Auge gut und lassen Dolce-Vita-Gefühle aufkommen. Ragazzi, Breitscheidstr. 22, Stuttgart-West, Öffnungszeiten: Mo-Do 17.30-22.30, Fr+Sa 17.30-23 Uhr, www.ragazzi-pizzeria.com

Da Peppone

Von Möhringen nach Degerloch: Das Team von Da Peppone betreibt das Vereinslokal des HTC Stuttgarter Kickers. Vieles dreht sich hier im Lokal um die echte neapolitanische Pizza.

Die Macher träumen sogar von einer eigenen Pizza-Akademie. Den zwei Tonnen schweren Holzofen haben die Betreiber natürlich aus Neapel. Ristorante Da Peppone, Bopseräcker 1, Stuttgart-Degerloch, Öffnungszeiten: Di-Fr 11.30-22.30, Sa 11.30-22, So 11.30-21 Uhr, dapeppone-restaurant.de

Lecko mio

Zwar ohne feste Bleibe in Stuttgart, dafür aber immer wieder am Aufpoppen im Kessel: Das Pizza-Pop-up "Lecko Mio" gastierte schon beim Kultur Kiosk, Super Jami oder der Raupe Immersatt – und der Name ist Programm. Wann der nächste Termin des Pizza-Pop-ups stattfindet, erfahrt ihr direkt bei Lecko Mio Pizza.