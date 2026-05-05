"Seit dem 4. Mai sind wir nun zu viert!": Schauspielerin Rebel Wilson und ihre Frau Ramona Agruma freuen sich über ihre zweite Tochter. Sie gaben die Geburt der kleinen Rose Estelle mit einem süßen Bild auf Instagram bekannt.
Rebel Wilson (46) und Ehefrau Ramona Agruma (41) freuen sich über ihr zweites Kind. Via Instagram gaben die Schauspielerin und die Modedesignerin die Geburt ihrer Tochter Rose Estelle bekannt. "Was für ein wunderbarer Segen, noch ein kleines Mädchen zu haben!", schrieben die beiden Frauen in einem geteilten Instagram-Post. Dazu veröffentlichten sie ein Bild des Babys. Es ist in ein Tuch eingerollt, auf dem Köpfchen trägt es eine blau-rosa gestreifte Schleife.