"Seit dem 4. Mai sind wir nun zu viert!": Schauspielerin Rebel Wilson und ihre Frau Ramona Agruma freuen sich über ihre zweite Tochter. Sie gaben die Geburt der kleinen Rose Estelle mit einem süßen Bild auf Instagram bekannt.

Rebel Wilson (46) und Ehefrau Ramona Agruma (41) freuen sich über ihr zweites Kind. Via Instagram gaben die Schauspielerin und die Modedesignerin die Geburt ihrer Tochter Rose Estelle bekannt. "Was für ein wunderbarer Segen, noch ein kleines Mädchen zu haben!", schrieben die beiden Frauen in einem geteilten Instagram-Post. Dazu veröffentlichten sie ein Bild des Babys. Es ist in ein Tuch eingerollt, auf dem Köpfchen trägt es eine blau-rosa gestreifte Schleife.

"Seit dem 4. Mai sind wir nun zu viert!" schrieb Rebel Wilson. Und: "Ramona und ich sind unglaublich dankbar und glücklich, dass unsere Familie gewachsen ist". Zum Schluss des Beitrages bedankte sie sich für die Glückwünsche. Die kamen unter dem Post etwa von Stars wie Paris Hilton (45) oder Elizabeth Banks (52) .

Babynews im Dezember 2025 bekannt gegeben

Rebel Wilson und Ramona Agruma hatten im Dezember 2025 bekannt gegeben, dass sie ihr nächstes Kind erwarten. "Die glücklichsten Nachrichten in unserer Familie. Bald werden wir zu viert sein! Baby Nummer zwei ist auf dem Weg", schrieb Agruma damals auf Instagram.

Das Paar hat bereits die gemeinsame Tochter Royce Lillian Elizabeth, die im November 2022 mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam. Diesmal hat Ramona Agruma das Baby selbst ausgetragen. Das bewies der Babybauch, den sie in dem Video aus dem Dezember stolz präsentierte.

Rebel Wilson und Ramona Agruma haben sich im September 2024 das Jawort gegeben. Zunächst heirateten sie auf der italienischen Insel Sardinien, danach feierten sie nochmal in Wilsons Heimatland Australien. Die "Pitch Perfect"-Darstellerin und die Designerin hatten ihre Beziehung im Sommer 2022 öffentlich gemacht. Die Schauspielerin teilte auf Instagram mit, dass sie ihre "Disney-Prinzessin" gefunden habe. 2023 verlobte sich das Paar dazu passend in Disneyland.