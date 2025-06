Pissarro im Museum Barberini: Aufbruch in die Freiheit mit tanzendem Pinsel

Aufbruch in die Freiheit mit tanzendem Pinsel

1 Camille Pissarro hat 1898 das Treiben auf der „Avenue de l’Opéra“ in Paris gemalt. Foto: Christian Devleeschauwer

Der Impressionismus ist die wohl beliebteste Kunstrichtung der Moderne. Die große Ausstellung zu Camille Pissarro in Potsdam lohnt sich aber auch aus anderen Gründen.











Manchmal sollte man sich auf die eigenen Sinne verlassen. Man könnte zwar die Erläuterungen studieren und sich die wichtigen Etappen der Kunstgeschichte ins Gedächtnis rufen. Wer sich aber auf den eigenen Blick verlässt, dem wird das Herz aufgehen. Denn zwischen Saal 1 und 2 der großen Ausstellung von Camille Pissarro liegen Welten. Eben noch hatte er akribisch winzigste Details gemalt – und plötzlich klatscht er die Farbe so frei und luftig auf die Leinwand, als tanze der Pinsel. Und so, wie er das Laub fortan rascheln und die Wolken über den Himmel fegen lässt, ist unübersehbar: Künstlerisch war das ein grandioser Aufbruch in die Freiheit.