1 Die Feuerwehr und der Entsorgungsbetrieb kümmerten sich um die Kornnatter (Archivbild). Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Kurioser Vorfall in Pirmasens: Weil sie sich mit ihrem Lebenspartner verstritten hat, entsorgt eine 22-jährige Frau eine von ihm gehaltene Schlange lebendig in einem Altglascontainer.

Pirmasens - Im Streit mit ihrem Lebensgefährten hat eine 22-Jährige im rheinland-pfälzischen Pirmasens eine von ihm gehaltene Schlange lebendig in einem Altglascontainer entsorgt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wickelte die Frau die rund 1,30 Meter lange ungiftige Kornnatter des 35-Jährigen am Vortag in ein Handtuch und warf sie in den Container. Grund für den Streit und die Tat war demnach offenbar, dass das Reptil in der vergangenen Woche das gemeinsame Kind der beiden gebissen haben soll.

Die Feuerwehr und der Entsorgungsbetrieb kümmerten sich um die Bergung der Schlange aus dem Container. Bei dem Kind des Paars konnten keine sichtbaren Verletzungen mehr festgestellt werden. Die Polizei ermittelt aber wegen des angeblichen Bisses und wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.