Shania Twain sang sich mit Hits wie "That Don't Impress Me Much" und "Man! I Feel Like A Woman!" zum Erfolg. Die Sängerin trotzte Rückschlägen und ist heute eine Inspiration für Weltstars wie Taylor Swift.
Shania Twain (60) zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Die kanadische Musikerin, die nun ihren 60. Geburtstag feiert, prägte mit ihrem Mix aus Country und Pop ein ganzes Genre, brach Verkaufsrekorde und legte den Grundstein für Karrieren von Stars wie Taylor Swift (35). Doch hinter dem Ruhm liegt eine bewegte Geschichte.