Ist die Ehe von Pink nach 20 Jahren am Ende? Die Sängerin äußert sich nun selbst zu den Spekulationen über ihre angebliche Trennung von Carey Hart.
Pink (46) hat einen Bericht dementiert, wonach sie und ihr Ehemann Carey Hart (50) sich nach 20 Jahren Ehe getrennt haben. "Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich von meinem Mann getrennt bin. Das wusste ich nicht", spottete die Sängerin in einem Video, das sie auf Instagram veröffentlichte. "Danke, dass ihr mich darüber informiert habt. Möchtet ihr das auch unseren Kindern sagen? Meine 14-Jährige und mein 9-Jähriger wissen ebenfalls nichts davon."