Ist die Ehe von Pink nach 20 Jahren am Ende? Die Sängerin äußert sich nun selbst zu den Spekulationen über ihre angebliche Trennung von Carey Hart.

Pink (46) hat einen Bericht dementiert, wonach sie und ihr Ehemann Carey Hart (50) sich nach 20 Jahren Ehe getrennt haben. "Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich von meinem Mann getrennt bin. Das wusste ich nicht", spottete die Sängerin in einem Video, das sie auf Instagram veröffentlichte. "Danke, dass ihr mich darüber informiert habt. Möchtet ihr das auch unseren Kindern sagen? Meine 14-Jährige und mein 9-Jähriger wissen ebenfalls nichts davon."

Sie fügte hinzu: "Oder möchtet ihr lieber über echte Nachrichten sprechen?", und zählte verschiedene andere Themen auf, die derzeit Schlagzeilen machen - von den Epstein-Akten bis zu Olympia. "Oder wollt ihr darüber reden, dass ich in meinem ersten Jahr, in dem ich dafür in Frage kam, für die Rock & Roll Hall of Fame nominiert wurde? Wollt ihr über meine Erfolge reden oder nur über meinen angeblichen Niedergang?", heißt es in ihrem Instagram-Video weiter.

Am Ende erklärte sie ihren Fans, dass es sich bei den Trennungsgerüchten um "Fake News" handele. Zu dem Video schrieb die Sängerin außerdem: "Wie ich immer sage: Wenn du es nicht von mir hörst, glaub nicht dem Hype."

Paar hatte sich 2008 getrennt und fand wieder zusammen

Eine Quelle hatte zuvor gegenüber "People" behauptet, dass sich Pink und Carey Hart zum zweiten Mal getrennt hätten. Die Musikerin und der Motocross-Star hatten sich 2001 bei den X Games in Philadelphia kennengelernt. 2005 folgte die Verlobung. Im Januar 2006 heiratete das Paar in Costa Rica. Tochter Willow Sage kam 2011 zur Welt, Sohn Jameson Moon 2016.

Zwischenzeitlich war das Paar getrennte Wege gegangen. Im Februar 2008 hatte Pink bekannt gegeben, dass sie und Hart kein Paar mehr seien. Die beiden fanden ein Jahr später aber wieder zusammen, nachdem sie eine Paarberatung besucht hatten.