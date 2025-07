Pink Panther kehrt zurück: Eddie Murphy wird zu Inspektor Clouseau

1 Eddie Murphy ist wieder dick im Geschäft. Foto: action press

Eddie Murphy macht ein seit zwei Jahren kursierendes Gerücht offiziell: Er wird im neuen "Pink Panther"-Film Inspektor Clouseau verkörpern - die Rolle, mit der Komikerlegende Peter Sellers in den 1960er-Jahren weltberühmt wurde.











Link kopiert



Eddie Murphy (64) tritt in die Fußstapfen der britischen Komikerlegende Peter Sellers (1925-1980). Der "Beverly Hills Cop"-Star wird in einem Reboot der "Pink Panther"-Filme in die Rolle des tollpatschigen Inspektor Clouseau schlüpfen. Das verriet Murphy in der US-amerikanischen Frühstücksfernsehsendung "Today". Schon seit 2023 kursierten in Hollywood Gerüchte über sein mögliches Engagement als Clouseau.