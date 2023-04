1 Der April-Vollmond wird auch „Pink Moon“ genannt. (Archivbild) Foto: IMAGO/Wassilis Aswestopoulos/IMAGO/wassilis aswestopoulos

Der Vollmond im April wird auch „Pink Moon“ genannt. Aber wieso eigentlich? Mit der Farbe hat die Bezeichnung nichts zu tun. Der Name des Aprilvollmondes stammt von amerikanischen Ureinwohnern. Er bezieht sich auf pinkfarbene Flammenblumen (Phlox), die im April blühen.

Für Christen hat der Vollmond im April eine ganz besondere Bedeutung. Mit seiner Hilfe wird bestimmt, wann Ostern ist. So wird das christliche Fest am Sonntag nach dem Frühlings-Vollmond gefeiert. Das wurde durch das Konzil von Nicäa bereits 325 nach Christus festgelegt. Der erste Vollmond nach dem 21. März gilt als Frühlings-Vollmond. Da der April-Vollmond in diesem Jahr am Donnerstag, den 6. April ist, fällt der Ostersonntag auf den 9. April.

Am Donnerstagmorgen in voller Pracht zu sehen

Seine Vollmondphase erreicht der Mond am Donnerstag um 6.34 Uhr, dann kann er in voller Pracht am Himmel betrachtet werden. Diese Phase wird sonst oft tagsüber erreicht. Aber auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag erscheint der Mond fürs bloße Auge als Vollmond am Himmel. Die Wetteraussichten sind allerdings nicht die besten.

In der Nacht auf Donnerstag könnte es im Norden und auch der Südhälfte schwierig werden, den Erdtrabanten zu sehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet eine wechselnde Bewölkung, aber nur vereinzelt etwas Niederschlag. In der Nacht auf Freitag gebe es im Südwesten eine Wolkenverdichtung und in der zweiten Nachthälfte fallen möglicherweise ein paar Tropfen Regen. Im Norden wird es teils wolkig, teils klar.