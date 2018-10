Pink kommt 2019 ins Stadion US-Popstar singt in Stuttgart

Von Jan Ulrich Welke 16. Oktober 2018 - 11:05 Uhr

Am 10. Juli kommt die US-Sängerin Pink nach Stuttgart Foto: dpa

Der US-Superstar Pink kommt im kommenden Sommer nach Stuttgart. Die Rocksängerin lässt es gleich groß angehen: sie singt im Stadion.

Stuttgart - Das Stuttgarter Stadion füllt sich im kommenden Sommer! Nachdem sich bereits Andreas Gabalier für ein Konzert im Stuttgarter Fußballstadion im kommenden Jahr angekündigt hat, ist jetzt auch bekannt gegeben worden, dass die amerikanische Popikone Pink bei ihrer „Beautiful Trauma World Tour 2019“ für sieben Stadionshows im Juli nach Deutschland kommen wird. Die Deutschlandtermine beginnen am 5. Juli in Köln (RheinEnergie Stadion) und führen PINK am 10. Juli nach Stuttgart in die Mercedes-Benz Arena. Pink gastierte 2009 zuletzt in der Schleyerhalle – in diesem Jahr dann allerdings auch gleich drei Mal! So gesehen mutet die Buchung für das Stadion, die auf den ersten Blick recht ambitioniert wirkt, sogar recht nachvollziehbar. Immerhin hat Pink überdies seit ihrem Debüt im Jahr 2000 sieben Alben und ein Greatest Hits Album veröffentlicht und davon bald sechzig Millionen Exemplare abgesetzt, 15 Singles in den Top 10 der Billboard Hot 100 Charts platziert und bereits drei Grammys gewonnen. Fans dürfen sich auf ihre großen Hits wie „Lady Marmalade“, „Get the Party started“, „Just like a Pill“, Family Portrait“ oder „So what“ freuen. Der Vorverkauf beginnt am Samstag bei den bekannten Stellen.