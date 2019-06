1 Sang während der Geburt ihren ersten Song: Pink Foto: Dennis Van Tine/starmaxinc.com/ImageCollect

Während Sängerin Pink ihren ersten Song bei ihrem Konzert in Liverpool zum Besten gab, brachte eine Konzert-Besucherin ein kleines Mädchen zur Welt.

Das ist wohl der jüngste Fan der Welt: Eine Frau hat während des Liverpool-Konzerts von Sängerin Pink (39) ein Kind zur Welt gebracht, wie die britische Zeitung "Liverpool Echo" berichtet. Denise Jones (32) war hochschwanger, 36 Wochen und fünf Tage, zum Konzert in das "Anfield"-Stadion gekommen. Kurz vor dem ersten Song setzten ihre Wehen ein und nur einige Minuten später, erblickte ein kleines Mädchen das Licht der Welt - während Pink passenderweise ihren Hit "Get the Party started" auf der Bühne sang.

Das kleine Mädchen hört auf den Namen Dolly Pink. Jones stünde noch völlig unter Schock, so die 32-Jährige gegenüber dem "Echo". Alles sei unfassbar schnell gegangen, aber sie "könnte nicht glücklicher" sein. Denises Nichte Chloe, mit der sie auf das Konzert gegangen war, twitterte die ersten Bilder und bedankte sich bei den Sanitätern: "Mutter und Baby geht es großartig, dank den großartigen Sanitätern, die sie zur Welt gebracht haben."

Dolly Pink, die ursprünglich eigentlich Dolly Louise heißen sollte, wog bei der Geburt übrigens rund 2,9 Kilogramm. Denise Jones hat noch drei weitere Kinder im Alter von fünf, drei und einem Jahr.