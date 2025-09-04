Ob Steinpilz, Pfifferling oder Marone – Baden-Württembergs Wälder bieten im Herbst eine beeindruckende Vielfalt an schmackhaften Pilzen. Hier erfahren begeisterte Sammler nicht nur die beliebtesten Arten, sondern auch alles Wissenswerte rund ums Bestimmen, Sammeln und Zubereiten.
Pasta mit Steinpilzen, eine bunte Pilzpfanne oder leckere Pilzsuppe – allein der Gedanke reicht und das Wasser läuft einem im Mund zusammen. Umso besser ist das Gefühl, wenn man diese Pilze selbst gesammelt und geerntet hat. Allerdings gibt es einiges, das man auf seiner Abenteuer-Suche unbedingt beachten muss. Besonders Anfänger finden hier einen Guide mit allen nützlichen Informationen für die nächste Pilzsammel-Tour.