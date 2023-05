1 Nach dem „Lolli“-Lutschen kommen alle PCR-Teströhrchen gemeinsam in die Dose – und dann ins Labor. Foto: dpa/Peter Kneffel

Stuttgart - Bereits in der ersten Woche des vom Land unterstützten und vom RKI empfohlenen Pilotversuchs mit PCR-Lolli-Pooltests an mehreren Schulen und vier Kitas in Stuttgart haben sich die Befürchtungen der Schulleiter bestätigt. Die Übermittlung der Ergebnisse aus dem Labor komme zu spät, die Informationskette sei zu umständlich und führe zur Quarantäne ganzer Klassen. Drei Schulen steigen gleich aus.