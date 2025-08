Pilotprojekt: USA testen Kaution für Einreise aus bestimmten Ländern

1 Touristen aus bestimmten Ländern sollen künftig bei der Einreise eine Kaution hinterlegen. (Symbolbild) Foto: Yuki Iwamura/FR171758 AP/AP/dpa

Bis zu 15.000 Dollar Kaution: Die US-Regierung testet neue Einreiseregeln für einige Touristen und Geschäftsreisende. Welche Herkunftsländer genau betroffen sind, ist noch unklar.











Washington - Die US-Regierung will künftig für die Einreise von Touristen und Geschäftsreisenden aus einigen Ländern eine Kaution in Höhe von bis zu 15.000 Dollar (etwa 13.000 Euro) verlangen. Damit solle sichergestellt werden, dass Einreisende "die Bedingungen ihrer Visa einhalten und die USA rechtzeitig verlassen", hieß es in einer Mitteilung im US-Bundesregister. Nicht betroffen seien Besucher aus Staaten des sogenannten Visa Waiver Program (VWP). Zu dessen 42 Mitgliedern gehört neben den meisten EU-Staaten auch Deutschland.