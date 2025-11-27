Pilotprojekt in Stuttgart: Wilhelmsschule an der Belastungsgrenze - „Wir können nicht alles retten“

Die Wilhelmsschule bekommt Geld aus dem Startchancen-Programm, um ein Familiengrundschulzentrum aufzubauen. Ministerpräsident Kretschmann hat sich vor Ort ein Bild gemacht.
Die Kinder von der Wilhelmsschule haben keine Scheu. Einige von ihnen recken Winfried Kretschmann (Grüne) die Hände entgegen. Und der Ministerpräsident versteht die Aufforderung und klatscht ab. So endet der Besuch des Politikers an der Grund- und Hauptschule in Stuttgart-Wangen. Dort soll eines der ersten Familiengrundschulzentren gegründet werden. Er wolle in dieser Legislaturperiode den Fokus auf das Thema Erziehungspartnerschaft setzen, begründet Kretschmann seinen Vor-Ort-Termin in dieser Woche.