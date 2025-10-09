Pilotprojekt in Plüderhausen: Wie KI, DNA und Kameras den Waschbär im Rems-Murr-Kreis stoppen sollen

In einem Pilotprojekt wird Kot zum Datenschatz. Was uns die Losung über den Waschbären verrät – und was die Bevölkerung tun kann, um dem Eindringling Herr zu werden.
Die Remstalgemeinde Plüderhausen, bisher eher bekannt für Beschaulichkeit und Blechblasmusik, ist heute Frontlinie im Kampf gegen einen maskierten Eindringling: den Waschbären. Seit März läuft dort ein ambitioniertes Forschungsprojekt, das dem Wildtiermanagement in Baden-Württemberg eine neue Richtung geben soll. Wie das Landratsamt mitteilt, wird dabei wissenschaftlich untersucht, wie, wo und wann die cleveren Kleinbären unterwegs sind – und wie man ihnen begegnen kann, ohne gleich zur Flinte greifen zu müssen.