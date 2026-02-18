Pilotprojekt in Heidelberg: 2.900 Verstöße in zwei Wochen - Scan-Auto ertappt Parksünder

Effizient soll der Einsatz der Scan-Fahrzeuge sein - und den Verkehr sicherer machen. In Heidelberg ist das Pilotprojekt erfolgreich gewesen, sagen Stadt und Land.
Knapp 2.900 Parkverstöße hat ein Scan-Fahrzeug in Heidelberg innerhalb von zweieinhalb Wochen festgestellt. Darunter seien 383 Falschparker gewesen, teilten Verkehrsministerium und Stadt Heidelberg mit. Als Teil eines Pilotprojektes des Verkehrsministeriums war das Fahrzeug mit seiner modernen Technik vom 17. Oktober bis zum 2. November in Heidelberg unterwegs.