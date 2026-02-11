Nach umstrittenen Sparworten aus Stuttgart schlagen Rems-Murr-Kreis und Diakonie Stetten bei der Eingliederungshilfe einen anderen Weg ein. Doch bringt das eine echte Entlastung?
Es sind oft die Worte, die eine Debatte kippen lassen. Und manchmal sind es die Verfahren, die sie wieder einfangen können. Während die „Schlaraffenland“-Metapher des Stuttgarter Oberbürgermeisters Frank Nopper noch nachhallt, setzen der Rems-Murr-Kreis und die Diakonie Stetten auf einen anderen Ton – und auf einen anderen Weg. Statt über vermeintliche Überversorgung zu sprechen, richten sie den Blick auf die Strukturen hinter den Leistungen: auf Bürokratie, Abläufe, Zuständigkeiten.