Im Rems-Murr-Kreis begleiten Ehrenamtliche wie Annette Gunser Menschen nach einem Schlaganfall. Eine Hilfe, die Halt gibt – wenn alles zusammenzubrechen droht.
Es beginnt oft mit einem leichten Taumeln, einer verwaschenen Aussprache – dann ist plötzlich alles anders. Ein Schlaganfall kann von einer Sekunde auf die andere das ganze Leben auf den Kopf stellen. Und auch wenn die medizinische Versorgung oft gut funktioniert: Nach dem Klinikaufenthalt beginnt für Betroffene und Angehörige eine Phase voller Fragen, Unsicherheiten – und einer bedrückenden Leere.