9 Auf bis zu 100 Meter kann Markus Schaible seine Drohne steigen lassen. Mit ihr wirft er kleine Behälter ab, die Schlupfwespen beinhalten. Was genau das alles bringt, ist in unserer Bildergalerie zu sehen. Foto: factum/

Schädlingsbekämpfung aus der Luft und Analyse der Ernte per Satellitenbild: Digitale Technik hat längst auch in der Landwirtschaft Einzug gehalten. Im Landkreis Ludwigsburg gibt es dazu jetzt ein Pilotprojekt, bei dem fliegende Helfer eine entscheidende Rolle spielen.









Landkreis Ludwigsburg - Den Maiszünsler, einen Schädling, der Futterpflanzen kaputt macht, bekämpft Markus Schaible ganz bequem am Tablet. Bodenproben, um zu wissen, welche Nährstoffe der Acker noch braucht, nimmt er, während er entspannt in seinem Auto sitzt. Und für Saatgut, das in langen und exakten Reihen eingepflanzt werden muss, quält er sich schon lange nicht mehr aus dem Führerstand seines Traktors. Markus Schaible aus Korntal-Münchingen ist Landwirt – und ein bisschen ist er auch IT-Spezialist.