Pilotprojekt gestartet: Die Bewässerung der Zukunft soll in einem Marbacher Weinberg beginnen

In Marbach (Kreis Ludwigsburg) messen Sensoren bei einem Pilotprojekt die Feuchtigkeit im Boden. Perspektivisch könnte das die Keimzelle für eine effizientere Bewässerungskultur sein.
In Zeiten des Klimawandels wird Wasser auch in unseren Breiten im Sommer immer knapper. Man merkt auch zunehmend am Geldbeutel, wenn man in Trockenphasen Pflanzen gießen muss. Insofern werden gerade viele Augen, insbesondere aus landwirtschaftlichen Kreisen und bei Stadtgärtnereien, nach Marbach gerichtet sein. Denn dort könnte die Keimzelle für eine effizientere Bewässerungskultur liegen.