Pilotprojekt gestartet: Die Bewässerung der Zukunft soll in einem Marbacher Weinberg beginnen

In Marbach (Kreis Ludwigsburg) messen Sensoren bei einem Pilotprojekt die Feuchtigkeit im Boden. Perspektivisch könnte das die Keimzelle für eine effizientere Bewässerungskultur sein.

In Zeiten des Klimawandels wird Wasser auch in unseren Breiten im Sommer immer knapper. Man merkt auch zunehmend am Geldbeutel, wenn man in Trockenphasen Pflanzen gießen muss. Insofern werden gerade viele Augen, insbesondere aus landwirtschaftlichen Kreisen und bei Stadtgärtnereien, nach Marbach gerichtet sein. Denn dort könnte die Keimzelle für eine effizientere Bewässerungskultur liegen.

In einem Pilotprojekt testen die Weingärtner Marbach und die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) ein neues System, bei dem Sensoren die Feuchtigkeit im Boden messen. Die Daten können in Echtzeit ausgelesen werden. „Das große Ziel ist perspektivisch, dass bei extremer Trockenheit ein automatisches Signal an eine Berieselungsanlage geht, die dann punktgenau und bedarfsgerecht die betroffenen Stellen bewässert“, erklärt Jolanta Gatzanis vom Innovationsnetzwerk der Stadt Ludwigsburg, die das Projekt angestoßen hat. Davon könnten dann neben Landwirten zum Beispiel auch Kommunen bei der Hege ihrer Grünanlagen und Bäume profitieren. „Wir haben sogar schon eine Anfrage für das System von einem Weinbauer aus der Nachbarschaft bekommen“, erklärt sie. Die Technik scheint folglich viele Wengerter hellhörig gemacht zu haben – obwohl sie erst seit wenigen Tagen im Probebetrieb ist.

Die Sensoren wurden an drei Standorten in jeweils 50 und 75 Zentimeter Tiefe in den Boden eingelassen. Foto: Stadt Ludwigsburg

Allerdings sind die in den Steillagen im Marbacher Gewann Altenberg vergrabenen Sensoren noch nicht an Berieselungsschläuche gekoppelt. Das ist bis dato Zukunftsmusik. „In einem ersten Schritt wollen wir jetzt wissen, welche Weinberge an welchen Stellen überhaupt bewässert werden müssen“, erläutert Gatzanis.

Wissenschaft statt Gefühl als Leitfaden

Aus diesem Grund sind die insgesamt sechs Sensoren auch an drei verschiedenen Stellen im Boden eingelassen, sagt Matthias Hammer, Vorstandsvorsitzender der Weingärtner Marbach. Zwei der Geräte seien an einem sehr trockenen Standort installiert worden und zwei an einem durchschnittlich feuchten Punkt. Beide Flächen werden bewässert, wenn der natürliche Nachschub von oben zu lange auf sich warten lässt. Die beiden übrigen Sensoren sind an einer Rebenstrecke vergraben, die mittelfeucht ist und nicht künstlich beregnet wird. „Das ist sozusagen unsere Referenzstelle. Denn die Beregnung beeinflusst ja logischerweise das Ergebnis“, sagt Hammer.

An den einzelnen Messstellen sei jeweils ein Sensor in 50 Zentimeter Tiefe versenkt, der andere 75 Zentimeter unter der Oberfläche verbuddelt worden, um Informationen aus verschiedenen Schichten zu erhalten. „Wir wollen über die Jahre auch lernen, wie die Entwicklung der Feuchtigkeitskurve, die über den Sensor ermittelt wird, mit der Wassermenge im Boden zusammenhängt, die von den Pflanzen tatsächlich genutzt werden kann und also nicht gebunden ist“, betont Hammer.

Natürlich greife man auch jetzt schon ein, wenn die Trockenheit den Weinreben zusetzen könnte. In dem Fall werde, wo vorhanden, die Berieselungsanlage angeschaltet. Aus Löchern in einem Schlauch tröpfele dann alle 50 Zentimeter 1,2 Liter Wasser pro Stunde auf die Erde. Aber dabei gehe man eher nach Gefühl vor. Nun wolle man die Sache wissenschaftlicher anpacken. „Letztendlich erhoffen wir uns von dem Projekt, zielgerichteter und genauer, vielleicht auch zu einem früheren Zeitpunkt bewässern zu können, um in Summe dennoch nicht mehr zu verbrauchen, aber dem Bedarf besser Rechnung zu tragen“, sagt Hammer.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit sollen Hand in Hand gehen

Das kann Jolanta Gatzanis nur bestätigen. „Ziel ist, eine effizientere, ressourcenschonendere und standortgenauere Bewässerung der Reben zu erreichen“, sagt die Initiatorin des Pilotprojekts. Der Weinbau sei als Ausgangspunkt für potenzielle weitere Einsatzfelder prädestiniert. Die Wengerter hätten große Probleme mit dem Klimawandel und der Trockenheit. Umso wichtiger sei es, just dann Wasser einzusetzen, wenn es wirklich benötigt werde. „Wir haben dieses Jahr auch schon beregnen müssen, weil es wirklich notwendig war. Man sieht an manchen Stellen noch die Trockenschäden“, sagt Matthias Hammer, zeigt auf eine Fläche am höchsten Punkt des Anbaugebiets Altenberg und erinnert an den ultraheißen Juni, in dem wochenlang kein Tropfen vom Himmel fiel.

Die Messdaten werden über ein besonderes Funknetz mit großer Reichweite übertragen. Foto: Stadt Ludwigsburg

Das Projekt sei darüber hinaus ein Beleg dafür, „wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können und wie durch Zusammenarbeit zwischen Stadt, Wirtschaft und Landwirtschaft innovative Lösungen entstehen“, sagt Jolanta Gatzanis.

Dass die Kooperation sogar über eine Gemarkungsgrenze hinweg von Ludwigsburg nach Marbach reicht, liegt daran, dass die Stadt Ludwigsburg und viele ihrer Wengerter Mitglied bei der Genossenschaft in der Nachbarkommune sind und ihre Trauben dort anliefern und gemeinsam vermarkten.

Übertragung per Funknetz

Kosten

Die Technik für das Pilotprojekt wurde von den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim entwickelt. Die Sensoren, die in den Weinbergen oberhalb des Wohngebiets Kirchenweinberg in Marbach die Feuchtigkeit im Boden erfassen, kosten pro Stück rund 250 Euro.

Große Reichweite

Für die Übertragung der Messdaten setzen die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim auf ein Funknetz, das besonders energieeffizient ist und eine große Reichweite ermöglicht. Eine herkömmliche Mobilfunkverbindung wird nicht gebraucht. Damit eignet es sich für abgelegene Gebiete wie die Weinberge.