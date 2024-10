Pilotprojekt der Abfallwirtschaft: Weissach bekommt erste „Pop-Up“-Wertstoffhöfe des Kreises

1 Kommt der neue Bauhof, muss der Wertstoffhof von seinem jetzigen Standort weichen. Foto: Simon Granville

In Weissach will die Abfallwirtschaft des Landkreises Böblingen ein Experiment starten: Weil der bestehende Wertstoffhof dem Ausbau des Bauhofs weichen muss, soll es stattdessen mobile Container geben.











Link kopiert



Um dieses Experiment auch den Gemeinderäten aus Weissach schmackhaft zu machen, kommt Martin Wuttke – erster Landesbeamter beim Böblinger Landratsamt und damit auch Chef der Abfallwirtschaft des Landkreises (AWB) – persönlich in den Weissacher Ratssaal. Seit Jahren geht es in der Gemeinde am Strudelbach immer wieder um die Zukunft des örtlichen Wertstoffhofes, der wegen des zunehmenden Flächenbedarfs des Bauhofs schon lange in Bedrängnis gerät. Ins Neuenbühl III sollte der Hof also einst wandern, dann in die Jahnstraße.