Pilotprojekt auch in Stuttgart: Land will Kontrolldruck auf straffällige Ausländer erhöhen

Ausländische Straftäter sollen rasch zurück in ihre Heimatländer - soweit die Theorie. In der Praxis gestaltet sich das schwieriger. Das Land will die Daumenschrauben anziehen.
Justiz- und Ausländerbehörden wollen mehrfach straffällig gewordene Ausländer stärker ins Visier nehmen und damit möglichst auch ihre Ausreise oder Abschiebung ins Heimatland erreichen. Dafür ruft das Land das sogenannte Pilotprojekt Migration und Sicherheit ins Leben - Start ist zunächst für Pforzheim, Stuttgart und den Enzkreis, wie Vertreter unter anderem von Justiz- und Innenministerium sowie der Polizei in Pforzheim erläuterten.