Am Flughafen Stuttgart sind am Dienstag insgesamt 34 Ankünfte und 25 Abflüge in Folge des Eurowings-Streiks annulliert worden (Archivbild).

Der Pilotenstreik bei Eurowings sorgt auch am zweiten Tag für zahlreiche Flugausfälle in Stuttgart. Betroffen waren unter anderem Flüge nach Wien, London und Hamburg.















Auch am zweiten Tag des Pilotenstreiks bei der Fluggesellschaft Eurowings sind in Stuttgart zahlreiche Flüge ausgefallen. Wie eine Sprecherin des Flughafens am Morgen sagte, seien am Dienstag insgesamt 34 Ankünfte und 25 Abflüge in Folge des Streiks annulliert worden. Betroffen waren unter anderem Flüge nach Wien, London und Hamburg.

Der dreitägige Streik der Pilotengewerkschaft Cockpit hatte bereits am Montag begonnen. Wie viele Flüge am Mittwoch in Stuttgart davon betroffen sein werden, steht laut der Sprecherin noch nicht fest. Sie rechne aber mit Ausfällen im gleichen Ausmaß wie am Dienstag.

In der Tarifauseinandersetzung will Cockpit die Arbeitsbelastung der Piloten deutlich reduzieren. Eurowings kritisierte den Streik als unverhältnismäßig und unverantwortlich.

Passagieren wird empfohlen, sich regelmäßig vor der Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren und sich bei Änderungen direkt an die Airline oder den Reiseveranstalter zu wenden.