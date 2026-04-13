Piloten und Flugbegleiter: Lufthansa-Konflikt in der Dauerschleife

1 Lufthansa-Kunden muss derzeit verstärkt mit streikbedingten Ausfällen rechnen. Foto: AFP

Die nächste Streikwelle bei der Lufthansa rollt: Vorstand und Spartengewerkschaften treiben sich weiter in die Konfrontation. Eine Seite hat letztlich bessere Karten, meint unser Autor.











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Als wäre die dramatische Weltlage, die zu stark eingeschränkten Flugplänen, erhöhten Treibstoffkosten und einer massiven Verunsicherung der Reisenden führt, nicht schon folgenreich genug, macht man sich bei der Lufthansa mit einer weiteren Streikwelle selbst das Leben schwer. Dass die Pilotenvereinigung Cockpit an diesem Montag und Dienstag sowie die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) am vorigen Freitag auf das große Ganze gerade kaum noch Rücksicht nehmen, beweist – bei aller Unterschiedlichkeit der jeweiligen Streikziele –, wie verhärtet die Fronten im Konzern mittlerweile sind.