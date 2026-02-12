Lufthansa-Piloten und Kabinenpersonal wollen den ganzen Tag streiken. Hunderte Flüge fallen aus, nur wenige Verbindungen bleiben übrig. Was Lufthansa den eigenen Kunden jetzt rät.
Frankfurt/Main - Bei der Lufthansa haben die angekündigten Streiks der Piloten und Flugbegleiter begonnen. Das bestätigte eine Sprecherin der Gewerkschaft Ufo in der Nacht. Wegen der ganztägigen Arbeitsniederlegungen können hunderte Jets der größten Airline nicht starten. Eine genaue Zahl der gestrichenen Verbindungen nannte das Unternehmen zunächst nicht, es wurden aber "umfangreiche Flugstreichungen" angekündigt.