1 Es muss nicht immer der Jakobsweg sein. Innere Erleuchtung kann Pilgern auch in der Heimat widerfahren. Foto: imago

Warum denn in die Ferne schweifen: Das Pilgern ist auch im Kreis Ludwigsburg möglich – und überaus gefragt. So sehr, dass die evangelische Kirche sogar Pilgerbegleiter ausbildet.









Ludwigsburg - In der Nacht zum Karfreitag, ausgerüstet mit Taschenlampe und Vesper, einen Marsch zum Kernkraftwerk Neckarwestheim in Angriff zu nehmen. Bei Horrheim dem heiligen Martin nachzuspüren und zwischendurch in den Ruinen eines Nonnenklosters zu verweilen. Oder bei klirrender Kälte zwei Tage lang von Nürtingen bis Tübingen zu gehen, die winterliche Natur auf sich wirken zu lassen und eine tiefe Verbundenheit zu spüren. Das alles ist möglich und noch viel mehr: In einer neuen Broschüre haben die Bildungswerke der beiden Kirchen im Landkreis zwölf geführte Routen veröffentlicht, die man auf keinen Fall Wandertouren nennen sollte. Weil sie nämlich viel mehr sein sollen: Pilgerwege.