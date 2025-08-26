„Piktors Verwandlungen“: Ein Comeback für Anyone’s Daughter?

Vor 50 Jahre begeisterte die schwäbische Rockband Anyone’s Daughter mit ihrer Hermann-Hesse-Vertonung „Piktors Verwandlungen“. Kehrt das Stück bald auf die Bühne zurück?
„Hätte mich meine damalige Freundin nicht verlassen, das Projekt hätte es nie gegeben.“ Ungern erinnert sich Hansi Derer an das Jahr 1975 – und kann heute doch zumindest darüber schmunzeln. Er sei im „zarten Alter von 17 Jahren“ gewesen, als das Mädchen mit ihm Schluss gemacht habe, erzählt der damalige Schlagzeuger von Anyone’s Daughter. Weil er „vollkommen fertig“ gewesen sei, habe ihm sein Freund und Bandkollege Harald Bareth ein kleines Reclam-ähnliches Heft in die Hand gedrückt und ihm gesagt: „Lies das mal.“