Weil sie ihr Verlangen aufeinander nicht mehr länger zurückhalten konnten, hat ein Liebespaar im Auto eine Ampel in Erfurt außer Gefecht gesetzt - bis die Polizei kam. Die Beamten hätten Freitagnacht festgestellt, dass an einer Ampelkreuzung seit längerer Zeit ein Wagen mit beschlagenen Scheiben mitten auf der Straße steht, teilte die Polizei aus der thüringischen Landeshauptstadt am Sonntagabend mit.