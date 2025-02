Pietro Lombardis Zoff eskaliert: Anwaltspost von Sarah Engels?

Nur wenige Stunden bevor er zu seiner aktuellen Tour aufbricht, macht Pietro Lombardi (32) seinem Ärger Luft: In einer Instagram-Story zeigt der Musiker sich in hellem Shirt und Kappe am vermutlich heimischen Esstisch, während er erzählt, wie der aktuelle Streit mit seiner Ex-Frau nun beim Anwalt endete. Sarah Engels (32), die Mutter seines Erstgeborenen Alessio (9), habe eine Unterlassungserklärung an Lombardis aktuelle Lebensgefährtin Laura Maria Rypa (29) erwirkt. "Was da drinnen stand... ich bin schockiert. Dafür muss man sich schämen", so der ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Juror.

"Eine Unterlassungsklage, dass sie nicht mehr den Namen deines Sohnes in den Mund nehmen darf, an die Frau, die mit deinem Sohn spielt, die für ihn da ist, wenn ich nicht da bin, mit ihm Hausaufgaben macht, mit ihm einkaufen geht, alles. Die ihn liebt wie ein eigenes Kind", wendet sich der fassungslose Sänger in dem Clip direkt an seine Ex-Frau und dann an seine Follower: "Wundert euch nicht, wenn Laura den Namen von meinem wundervollen Sohn nicht mehr in den Mund nehmen darf. Also, nicht denken, dass sie keinen Bock mehr hat, ihn zu erwähnen. Sie darf es aktuell nicht." Der Musiker werde anwaltlich dagegen vorgehen, deutet er an.

Lesen Sie auch

Engels droht angeblich mit 25.000 Euro Strafe

In einem weiteren Clip enthüllt der Sänger, dass Rypa zudem die Anwaltskosten von Sarah Engels zahlen soll. "Und wenn sie Alessios Namen nochmal erwähnt, wollt ihr 25.000 Euro Strafe haben", zeigt er sich schockiert. "Das ist das wahre Gesicht!"

Der Kölner schämt sich zudem, was in den letzten Monaten passiert sei und spielt auf die Streitnacht im Oktober an, nach der Rypa die Polizei gerufen hatte. "Ich schäme mich dafür, aber dir hat es perfekt in die Karten gespielt. (...) Auf einmal gründet man eine Stiftung für Frauen gegen Gewalt. Ausgerechnet dann, wenn so ein Vorwurf (der häuslichen Gewalt, Anm. der Red.) im Raum steht. Schlau versucht, etwas umzusetzen, um mir zu schaden." Wenn es nach ihm gehe, könne seine Ex ihn als "Schläger" darstellen, aber seine Verlobte Laura Maria Rypa verdiene eine Entschuldigung. Die Mutter seiner zwei jüngsten Söhne habe das alles nicht verdient.

Der Auslöser des Streits

In einem Werbevideo, das Engels zu ihrem kommenden Auftritt bei "Schlag den Star" gepostet hatte, spielen sie und Kontrahentin Evelyn Burdecki (36) ein WhatsApp-Duell, in dem einige User eine Anspielung auf einen Streit zwischen Engels und Lombardi aus dem Jahr 2016 erkannt haben wollen. Damals hatte sich das Paar nach drei Jahren Ehe schlagzeilenträchtig getrennt.

Daraufhin hatte sich Rypa in einem Instagram-Beitrag schützend vor ihren Verlobten gestellt: "Ich würde so gerne alles sagen, aber die Kinder sollen nicht mit reingezogen werden. (...) Liebe Sarah, hör bitte in Zukunft auf mit deinen Sticheleien, weil komischerweise kommt es immer zuerst von dir. Kümmere dich lieber um andere Dinge und wir wissen beide warum".