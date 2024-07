Pietro Lombardis Verlobte: Laura Maria Rypa hat Angst vor Frühgeburt

"Ich werde mich deshalb auch hier zurückziehen", kündigt die schwangere Laura Maria Rypa ihren Instagram-Rücktritt nach folgenschweren Unterbauchschmerzen an - kurz nachdem sich Pietro Lombardi mit seiner Ex eine Social-Media-Schlammschlacht geliefert hat.

Nach dem öffentlichen Schlagabtausch zwischen Pietro Lombardi (32) und seiner Ex-Frau Sarah Engels (31) fürchtet die hochschwangere Verlobte des "DSDS"-Stars um die Gesundheit ihres ungeborenen Babys. Wie Laura Maria Rypa (28) in einer Instagram-Story mitteilte, hatten ihre "Unterbauchschmerzen" der letzten Tage nun Folgen.

"Eigentlich wäre erst nächste Woche die Routinekontrolle gewesen. Aufgrund meiner Beschwerden war ich heute bei meiner Ärztin", schreibt sie zu einem Foto, das sie bauchfrei im grauen Jogginganzug am CTG angeschlossen zeigt. "Dem Kleinen geht es bis jetzt gut, allerdings habe ich bereits jetzt eine Trichterbildung, was so nicht sein sollte. Was das genau bedeutet? Das Risiko einer erneuten Frühgeburt ist da."

Noch eine Frühgeburt?

Schon der gemeinsame Sohn von Laura und Pietro Lombardi kam im Januar 2023 sechs Wochen zu früh auf die Welt. Leano wog nur 1.900 Gramm. Stress kann das Risiko einer Frühgeburt erhöhen. Die ehemalige Rechtsanwaltsgehilfin appelliert an andere Schwangere: "An alle Mamis da draußen: Bitte hört auf euren Körper / auf eure Beschwerden in der Schwangerschaft und geht lieber einmal zu viel zum Arzt als zu wenig!" Außerdem kündigt die baldige Zweifach-Mutter an: "Ich werde mich deshalb auch hier zurückziehen, bis hoffentlich alles wieder in Ordnung ist." Pietro Lombardi konnte bei dem Arztbesuch nicht dabei sein, weil sich der Sänger auf Mallorca befindet.

Darum ging es im Familienstreit

Pietro Lombardi und Ex-Frau Sarah Engels sorgten vor wenigen Tagen nach einem öffentlichen Disput für Aufruhr. Auf die Frage ihrer User im Rahmen einer Instagram-Fragerunde, warum sie ohne Sohn Alessio (9) nach Japan gereist sei und ihn stattdessen bei seinem Vater Pietro Lombardi am Ballermann ließ, antwortete Sarah Engels, dass sie sich nicht zu "derart privaten Angelegenheiten" äußere. Das hat der Sänger zum Anlass genommen, öffentlich gegen seine Ex zu feuern.

Während er Nachrichten, dass sie eine schlechte Mutter sei, bei Instagram unbeantwortet lasse, provoziere sie mit ihrer Antwort: "Warum beantwortest du die Frage nicht einfach mit 'Weil er mit seinem Vater gerade im Urlaub ist und eine schöne Zeit hat'", beschwert sich Pietro Lombardi. Aus dem gemeinsamen Urlaub mit Sohn Alessio stellte er in mehreren Instagram-Storys klar: "Ich will einfach die Zeit mit meinem Sohn genießen. Aber das, was du postest, ist einfach ein persönlicher Angriff gegen den Vater deines Kindes. (...) Am liebsten würdest du wollen, dass Alessio Julian als Vater sieht. Alessio erzählt mir auch, dass er ihn Papi nennen muss. Egal welche Frau ich in meinem Leben habe, keine wird Mami genannt, denn es gibt nur eine Mami und das bist du."

Er und seine Verlobte Laura Maria Rypa würden Engels' Familie nur das Beste wünschen. "Aber das Problem ist, ihr wünscht es uns nicht", so der 32-Jährige. "Du hasst es, wenn Alessio hier ist. Er erzählt mir mehr, als du denkst."