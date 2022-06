1 Pietro Lombardi hat auf Instagram seinen Abnehmerfolg mit seinen Fans geteilt. Foto: imago images/Panama Pictures

"Bin ein bisschen mollig", hatte Pietro Lombardi noch im Mai über sich selbst gesagt. Seither hat er rund zehn Kilogramm abgenommen.















Link kopiert

Keine vier Wochen ist es her, dass Pietro Lombardi (29) in einer Instagram-Story davon gesprochen hat, dass er abnehmen möchte. Und das hat er auch geschafft! In dieser kurzen Zeit hat er rund zehn Kilogramm verloren, wie er nun mitteilt.

In einer weiteren Story wolle er nun "ein kurzes Körper-Update" geben, denn das habe er schon länger nicht mehr gemacht. "Ich habe zehn Kilo verloren tatsächlich", freut sich der Sänger. Dazu schreibt er, dass er mit einem Gewicht von 106 Kilogramm gestartet sei und jetzt zwischen 95 und 96 Kilo liege.

Das ist das Erfolgsrezept von Pietro Lombardi

Sein Erfolgsrezept? Rigoroses Training! "Ich glaube, das liegt an Claudio", erzählt Lombardi. Er spricht von seinem Trainer, der ihn "pusht", motiviert und mit dem er "zurzeit jeden Tag" trainiert.

"Man muss der Wahrheit ins Gesicht schauen, bin bisschen mollig", hatte der 29-Jährige im Mai noch mitgeteilt. Damals präsentierte er sich im Fitnessstudio und kündigte an, jetzt trainieren zu wollen. In einem Clip zeigte er sich außerdem oberkörperfrei. "Ich bin dick", meinte er damals. Und auch schon zuvor hatte er seinen Fans mitgeteilt, dass er unzufrieden mit seinem Körpergewicht sei.

Und auch beruflich gibt es Neuigkeiten: Mit der "Lombardi Show" bekommt der Sänger seine eigene Castingshow. Er sucht nach einem Gesangs- oder Rap-Talent für sein erstes eigenes Label. Wann das RTL+-Format startet, ist noch nicht bekannt.