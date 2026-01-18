Ein kleiner Fehltritt mit großen Folgen: Der britische Moderator Piers Morgan hat sich bei einem Sturz in einem Londoner Restaurant einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Der 60-Jährige musste an der Hüfte operiert werden und darf nun wochenlang nicht fliegen.

Eine kleine Stufe wurde dem TV-Moderator zum Verhängnis: Piers Morgan (60) hat sich bei einem unglücklichen Sturz in einem Londoner Hotel-Restaurant schwer verletzt. Wie der Brite selbst auf Instagram mitteilte, brach er sich dabei den Oberschenkelhals - eine Verletzung, die eine komplette OP für eine neue Hüfte erforderlich machte.

Auf seinem Social-Media-Account veröffentlichte Morgan zwei Bilder: eines zeigt ihn im Krankenhausbett liegend, das andere eine Röntgenaufnahme seines Bruchs. Der Moderator gestand, er sei "wie ein Kartoffelsack" gefallen, nachdem er eine niedrige Stufe falsch eingeschätzt hatte.

Die Verletzung hat weitreichende Konsequenzen für den umtriebigen Journalisten. Die Ärzte ordneten mindestens zwölf Wochen eingeschränkte Mobilität an. Besonders bitter: Langstreckenflüge sind in dieser Zeit tabu. Sechs Wochen muss Morgan zudem auf Krücken gehen. Trotz der schmerzhaften Situation verlor der 60-Jährige seinen typischen Humor nicht: "Das neue Jahr hat großartig begonnen!" Am Ende seines Posts machte er zudem scherzhaft den amerikanischen Präsidenten Donald Trump (79) für sein Missgeschick verantwortlich.

In den Kommentaren überschlugen sich Kollegen und Fans mit Genesungswünschen. Moderatorin Lorraine Kelly (66) schrieb liebevoll: "Du dummer Kerl - ich hoffe, es geht dir gut!" TV-Koch Fred Sirieix (53) wünschte schnelle Genesung.

Besonders amüsant fiel die Nachricht von Moderator Eamonn Holmes (66) aus, der selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. "Aufrichtiges Mitgefühl, mein Freund, aber ich bin der Experte auf diesem Gebiet", scherzte der Kollege und bot sich als Ratgeber oder Besucher an.

Nicht sein erster Krankenhaus-Scherz

Es ist nicht das erste Mal, dass Morgan einen Krankenhausaufenthalt mit einem Trump-Witz verbindet. Bereits 2019 musste er wegen einer Magenschleimhautentzündung und einer Entzündung des Zwölffingerdarms behandelt werden. Damals machte er auf X "vegane Wurstbrötchen, den Brexit und Donald Trump" für seine Beschwerden verantwortlich.