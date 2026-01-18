Ein kleiner Fehltritt mit großen Folgen: Der britische Moderator Piers Morgan hat sich bei einem Sturz in einem Londoner Restaurant einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Der 60-Jährige musste an der Hüfte operiert werden und darf nun wochenlang nicht fliegen.
Eine kleine Stufe wurde dem TV-Moderator zum Verhängnis: Piers Morgan (60) hat sich bei einem unglücklichen Sturz in einem Londoner Hotel-Restaurant schwer verletzt. Wie der Brite selbst auf Instagram mitteilte, brach er sich dabei den Oberschenkelhals - eine Verletzung, die eine komplette OP für eine neue Hüfte erforderlich machte.