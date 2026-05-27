Pierre Deny: Schauspieler im Alter von 69 Jahren gestorben

Trauer um Pierre Deny: Der französische Schauspieler, bekannt aus der Netflix-Serie "Emily in Paris", ist im Alter von 69 Jahren an ALS gestorben.
Pierre Deny (1956-2026) ist tot. Der französische Schauspieler, der einem internationalen Publikum als Louis de Léon aus der Netflix-Hitserie "Emily in Paris" bekannt war, starb am Montag im Alter von 69 Jahren an den Folgen der Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). Das gaben seine Töchter in einem bewegenden Statement bekannt, aus dem unter anderem das französische Portal "Femme Actuelle" zitiert. "Mit tiefer Erschütterung geben wir das Ableben von Pierre Deny bekannt, das diesen Montag infolge eines plötzlichen und schweren ALS-Verlaufs eintrat."