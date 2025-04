Pickleball führt sie nach Asien: Steffi Graf und Andre Agassi zeigen sich verliebt in Shanghai

Steffi Graf (55) und Andre Agassi (54) haben gerade gemeinsame Zeit in Asien genossen. Auf Instagram teilte der 54-Jährige ein Foto mit seiner Ehefrau aus Shanghai. Darauf sind die beiden ehemaligen Tennisstars in bequemer Freizeitkleidung zu sehen. Enganeinandergeschmiegt lächeln sie in Richtung Kamera. Weitere Bilder, die Agassi dazu teilte, zeigen, dass ihre Reise nicht nur ein Liebesurlaub war, sondern auch einen sportlichen Hintergrund hatte: Das Ehepaar ist im Rahmen einer Pickleball-Tour unterwegs gewesen, wie Schnappschüsse vom Spielfeld beweisen.

Agassi erklärte zu den Fotos: "Was für eine unglaubliche Erfahrung auf der @joolapickleball Legends Tour letzte Woche! Es war so inspirierend, die Liebe zum Pickle in Vietnam und China zu sehen. Vielen Dank an alle Fans und an JOOLA, dass sie diese Tour möglich gemacht haben."

Mit Pickleball nach China

Die "Pickleball Legends Tour 2025" mit Veranstaltungen in Vietnam und China ging am Wochenende in Shanghai zu Ende. Neben Andre Agassi und Steffi Graf waren Medienberichten zufolge Spitzen-Pickleballspieler aus der ganzen Welt dafür zusammengekommen. Graf zeigte sich laut "China Daily" beeindruckt von Shanghai und der Begeisterung der Zuschauer. "Die Fans hier sind unglaublich. Man kann ihre Unterstützung spüren, und es hat viel Spaß gemacht, vor ihnen zu spielen", sagte sie demnach.

Steffi Graf und Andre Agassi, die seit 2001 verheiratet sind, spielen Pickleball noch gar nicht so lange, wie sie vor Kurzem dem "People"-Magazin verriet. "Es hat uns sehr gefallen, während der Pandemie eine neue Sportart zu erlernen und durch Pickleball neue Freunde zu treffen", so die ehemalige Tennisspielerin.

Eine besondere Regel für Graf und Agassi

Für das Paar gebe es aber eine besondere Regel: "Wir spielen nicht gegeneinander. Wir ziehen es vor, auf derselben Seite des Spielfelds zu stehen." Laut dem Bericht spielen die beiden mindestens dreimal in der Woche. Im Februar gewannen sie eine Pickleball-Veranstaltung, an der auch die Tennisstars Andy Roddick (42) und Eugenie Bouchard (31) teilnahmen.

Pickleball ist eine Trendsportart aus den USA, die auch hierzulande immer beliebter wird. Es ist eine Mischung aus Tennis, Tischtennis und Badminton und gilt aufgrund der überschaubaren Regeln als einfach zu erlernen.