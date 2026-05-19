Kleider und Tops mit tiefem Rückenausschnitt gehören einfach zum Sommer dazu. Wer sie bislang wegen Unreinheiten gemieden hat, bekommt jetzt Hilfe. Mit diesen Tipps lässt sich Bacne reduzieren.
An warmen Tagen haben rückenfreie Tops oder Kleider wieder Hochsaison, ebenso wie Bikinis. Nicht für alle Frauen ist das Grund zur Freude. Manche fühlen sich wegen Pickeln unsicher, ihren Rücken zu zeigen. Auslöser für die sogenannte "Bacne" (Back Acne, also Rücken-Akne) gibt es viele. Die gute Nachricht: Mit einigen bewährten Mitteln lassen sich die Unreinheiten bekämpfen.