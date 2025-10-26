Lando Norris hat die WM-Führung übernommen. Der Brite hielt allem Druck souverän stand und siegte in Mexiko von der Pole.
Mexiko-Stadt - Der Dreikampf um den Formel-1-Titel hat sich in der dünnen Höhenluft von Mexiko-Stadt noch mal dramatisch zugespitzt. Mit einer makellosen Leistung fuhr Lando Norris von der Pole zum Sieg beim spannenden Großen Preis von Mexiko-Stadt und übernahm mit einem Punkt Vorsprung die WM-Führung vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. "Ein unglaubliches Ergebnis", funkte Norris an die Box.