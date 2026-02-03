Pianokabarettist in Fellbach: „Musik macht schlank – aber nicht alle“

Klavierkabarettist Christoph Reuter spricht vor dem Gastspiel in Fellbach über Pianisten mit schlanken und kräftigen Fingern und über den intensiven Kalorienabbau beim Schlagzeugspiel.
So manche Menschen gehen bekanntlich zum Lachen in den Keller. Verlockender allerdings ist der Besuch eines Gewölbekellers – zum Beispiel jener des Großen Hauses in Schmiden. Dort veranstaltet das Kulturamt der Stadt Fellbach an diesem Wochenende wieder zwei Abende im Rahmen der Reihe „Kleinkunst im Großen Haus“. Gast am Samstag, 7. Februar, ist der Berliner Kabarettist und Pianist Christoph Reuter. Im Interview spricht er über schlanke und gewichtige Musiker, über Musik als Doping und über seine Einlagen am Schlagzeug.