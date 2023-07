Tosender Applaus in der Kongresshalle

1 Ein bisschen Warmspielen vor dem Auftritt: Klarinettist Sebastian Manz begleitet Danae Dörken beim Pianistenfestival im Böblinger Württembergsaal. Foto: Stefanie Schlecht/

Tosenden Schlussapplaus haben der Klarinettist Sebastian Manz und die Pianistin Danae Dörken für ihren Auftritt in der Kongresshalle Böblingen bekommen. Ein bemerkenswertes Konzert.









Ganz unterschiedliche Werke präsentierten in Böblingen einer der weltbesten Klarinettisten und eine vielversprechende deutsch-griechische Pianistin: Sebastian Manz (Soloklarinettist im SWR-Symphonieorchester) und Danae Dörken. Seine Freude über diese hochkarätige Besetzung unterstrich auch der Veranstalter Ulrich Köppen in seiner Begrüßungsansprache in der Kongresshalle.