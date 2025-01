Pia Stutzenstein und Erdoğan Atalay: Alarm für Cobra 11-Stars: So herausfordernd sind die Stunt-Szenen

Lilly Becker grüßt vom Strand Vor dem Einzug: Was treiben die Dschungelcamp-Stars in Australien?

Am 24. Januar geht das Dschungelcamp in eine neue Runde. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind bereits alle in Down Under angekommen - und nutzen die letzten Tage zum Kräfte sammeln am Strand oder im Fitnessstudio.