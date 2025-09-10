Pia hat es mir ganz süß mitgeteilt: Sebastian Deyle verrät: Es wird ein Junge

Sebastian Deyle weinte, als ihm seine Verlobte Pia Schombert das Baby-Geschlecht verriet: Der "Rote Rosen"-Schauspieler wird in wenigen Wochen Vater eines kleinen Jungen.
Im Oktober erwartet der "Rote Rosen"-Schauspieler Sebastian Deyle (47) gemeinsam mit seiner Verlobten Pia Schombert (39) zum ersten Mal Nachwuchs. Jetzt verkündete er im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" auch das Geschlecht des Babys: Es wird ein Junge. "Pia hat es mir ganz süß mitgeteilt. Ich habe eine kleine Box bekommen und da waren hellblaue Söckchen drin", erzählt der werdende Papa stolz. Er habe anschließend vor Freude geweint.