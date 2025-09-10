Pia hat es mir ganz süß mitgeteilt: Sebastian Deyle verrät: Es wird ein Junge

Im Oktober erwartet der "Rote Rosen"-Schauspieler Sebastian Deyle (47) gemeinsam mit seiner Verlobten Pia Schombert (39) zum ersten Mal Nachwuchs. Jetzt verkündete er im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" auch das Geschlecht des Babys: Es wird ein Junge. "Pia hat es mir ganz süß mitgeteilt. Ich habe eine kleine Box bekommen und da waren hellblaue Söckchen drin", erzählt der werdende Papa stolz. Er habe anschließend vor Freude geweint.

"Ich will nicht sagen, dass ich mich über eine Tochter nicht ebenso gefreut hätte. Aber ich bin schon sehr glücklich, dass es jetzt ein Sohn wird", so Deyle weiter. Übrigens: Eine Hausgeburt kommt für die beiden nicht infrage, wie die schwangere Schombert in dem Doppelinterview darüber hinaus verrät: "Das haben wir ganz schnell verworfen. Wir wollen, dass im Fall der Fälle jemand zur Stelle ist. Aber wir haben ein sehr schönes Krankenhaus ausgesucht."

Verlobung folgte unmittelbar nach Baby-News

Sebastian Deyle gab im Juli bekannt, dass seine damalige Freundin ein Kind erwartet. Die freudige Nachricht verkündete Deyle auf seinem Instagram-Account mit mehreren Bildern aus dem USA-Urlaub. Zu Aufnahmen des Paares schrieb er: "Übrigens ..." und schickte dann ganz "liebe Grüße von uns 'Dreien'". Dazu postete er ein Bild, auf dem er den Bauch seiner Partnerin umfasst.

Nur wenige Tage später verkündete Deyle dann ebenfalls via Instagram, dass er um die Hand seiner Liebsten angehalten habe: "Sie hat 'Ja' gesagt", heißt es in einem Beitrag, der das Paar auf mehreren Bildern am Encinitas Beach in San Diego, Kalifornien, zeigt. Unter dem Post steht zudem das Wort "blessed", also "gesegnet".

Sebastian Deyle wurde vor allem durch seine Rollen in Serien wie "Rote Rosen", "Unter uns", "Marienhof" und "Sturm der Liebe" bekannt. Seit rund zwei Jahren ist er mit seiner Partnerin Pia liiert, die nicht in der Öffentlichkeit steht. Die Beziehung machte er im November 2023 öffentlich. In der Vergangenheit war Deyle unter anderem mit Pokerspielerin Sandra Naujoks (44) oder Moderatorin Rebecca Mir (33) liiert.