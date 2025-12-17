„Stille Nacht, eilige Nacht“: Wie Quantenphysik Weihnachten rettet

Eigentlich würde der Weihnachtsmann beim Geschenkeausliefern zerdrückt und verheizt. Doch es gibt eine Lösung, wie ein Physiker berechnet hat. Die erklärt auch, warum Santa Claus nie zu sehen ist.
Während der Weihnachtsmann seinen ziemlich beleibten Körper durch enge Kamine zwängt, um in den Häusern die Geschenke zu verteilen und sich an Milch und Keksen zu laben, warten seine Rentiere geduldig auf dem Dach. Alle Jahre wieder saust Santa Claus binnen weniger Stunden rund um den Erdball, um ein Mammutprogramm zu bewältigen.