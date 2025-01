Photovoltaik in Stuttgart-Süd: Initiative Solidach beendet ihr Engagement

Im vergangenen Jahr wurden mit einer Leistung von 2,1 Gigawatt in Baden-Württemberg etwas mehr Solaranlagen installiert als im bisherigen Rekordjahr 2023 (2 Gigawatt). „Das Ausbauziel von 1150 Megawatt für 2024 wurde bereits im Juli erreicht“, teilt das Umweltministerium mit. Bei Mehrfamilienhäusern ist die Sache allerdings komplizierter.

In Stuttgart versucht die Initiative Solidach im Stuttgarter Süden seit einem Jahr, Möglichkeiten zu finden, wie die Hürden bei einem gemeinschaftlich bewohnten Gebäude überwunden werden können. Zusammen mit den Solarscouts informiert Solidach am Samstag, 25. Januar, 16 Uhr, beim letzten Solarcafé über Photovoltaik in Mehrparteienhäusern.

Einige Solaranlagen in der Umsetzung

Für Solidach ist die Veranstaltung zugleich ein Abschied, denn das Projekt endet im Februar. Im vergangenen Jahr habe die Initiative mehr als 30 Hausgemeinschaften „dabei begleitet, PV-Anlagen auf ihre Dächer zu bekommen“, heißt es nun. „Einige davon sind kurz vor der Umsetzung.“ Dabei habe Solidach Kunst und Energiewende verbunden.

Balkonkraftwerke könnten auch eine Lösung für ein Mehrparteienhaus sein. /Imago/Robert Poorten

„Kunst regt dazu an, sich eine Zukunft vorzustellen, in der wir nicht nur für uns selbst, sondern auch für die Gemeinschaft handeln“, heißt es in einer Mitteilung. Der eigene Beitrag werde so greifbarer. Technische Inhalte seien auf „spielerische und inspirierende Weise vermittelt“ worden.

Die Solarscouts übernehmen ab März. Dabei handelt es sich um Ehrenamtliche in den Stadtbezirken, die ihre Nachbarn über Solarthemen informieren. Der Ort der Veranstaltung am 25. Januar ist das Theater Rampe, Filderstraße 47; dann sollen auch die bisher geglückten PV-Projekte vorgestellt werden.