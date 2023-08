Photovoltaik-Ausbau in Stuttgart

Um 75 Prozent hatte die Stadt Stuttgart das Solarziel überraschend eingedampft. Um die Klimaziele zu erreichen, kann es dabei nicht bleiben. Bei der Verwaltung wird das Thema augenscheinlich als heikel eingestuft.









Stuttgart ist eine Großstadt, die größte Stadt in Baden-Württemberg. Solarenergie erntet sich hier nicht so leicht wie in einer Gemeinde auf dem Land mit vielen Einfamilienhäusern und Freiflächen. Abgesehen davon: Um bis 2035 emissionsfrei zu werden, hat die Stadt Stuttgart beim Solarausbau noch viel vor. Womöglich zu viel?