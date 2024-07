1 Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Branchenverbandes ist die Akzeptanz für Solarenergie in der Bevölkerung hoch. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen den Bau neuer Windräder gibt es vor allem in Süddeutschland häufig Proteste. Die Solarenergie ist weit weniger umstritten.











Berlin - Der Ausbau der Solarenergie in Deutschland gewinnt an Fahrt. Von Anfang Januar bis 18. Juli lag die neu installierte Photovoltaik-Leistung um ein Viertel höher als in der ersten Hälfte 2023, wie der Bundesverband Solarwirtschaft mitteilt. Grundlage ist eine Zwischenauswertung der Daten der Bundesnetzagentur.