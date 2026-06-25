Phlegräische Felder: Erdbeben unweit von Supervulkan bei Neapel

Wieder rumort die Erde nahe Neapel am Supervulkan Phlegräische Felder. Berichte über Verletzte oder größere Schäden liegen bislang nicht vor, aber die Sorgen nehmen wieder zu.
Das Gebiet rund um die süditalienische Großstadt Neapel ist von einem Erdbeben erschüttert worden. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) verortete den Erdstoß mit einer Stärke von 3,6 um 4.17 Uhr in den Phlegräischen Feldern, einem sogenannten Supervulkan. Bereits knapp 24 Stunden zuvor meldeten die lokalen Behörden dort leichte Erdbeben.