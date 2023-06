1 Unerschrocken und empathisch zugleich: Svenja Flaßpöhler Foto: Johanna Rübel/Klett-Cotta

Wir streiten über Gendersternchen, Identitäten, Ausdrucksweisen. Die Philosophin Svenja Flaßpöhler hat ein Buch über die brisante Verschaltung von Moral und Reizbarkeit in unserer Gesellschaft geschrieben. Wo liegen die Grenzen des Erträglichen?









Stuttgart - Wir streiten über Gendersternchen, Identitäten, Ausdrucksweisen. Es gibt durchaus etwas, was auch Svenja Flaßpöhler in Rage bringt. Wenn man versucht, sie auf bestimmte Positionen festzunageln. Aber was sie einer immer erregungsbreiteren Gesellschaft mit auf den Weg gibt, ist vor allem, Zumutungen auszuhalten.