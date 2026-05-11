Philosoph im dpa-Interview: Rückkehr des verrückten Königs - Sloterdijk analysiert Trump

Trump macht auf Jesus und Triumphbogenbauer - dafür gibt es Vorbilder, sagt Peter Sloterdijk. Der deutsche Philosoph interpretiert den US-Präsidenten neu - und warnt vor jemand noch Schlimmerem.
Berlin - Zahllose Trump-Erklärer haben sich schon an dem Mann im Weißen Haus abgearbeitet. Nun entwickelt Deutschlands bekanntester Philosoph einen neuen Ansatz: In seinem kürzlich erschienenen Buch "Der Fürst und seine Erben" zieht Peter Sloterdijk die klassische Studie "Der Fürst" von Niccolò Machiavelli zurate. Dieses vielleicht erste Werk der modernen politischen Philosophie liest Sloterdijk (78) nicht als historisches Zeugnis einer lang vergangenen Epoche, sondern als Analyse der Gegenwartspolitik.