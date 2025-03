Philippinen: Weltstrafgericht: Ex-Präsident Duterte in den Niederlanden

1 Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Foto: Omar Havana/AP/dpa

Duterte ging erbarmungslos gegen die Drogenkriminalität auf den Philippinen vor. Tausende Menschen wurden getötet. Jetzt droht ihm der Prozess.











Rotterdam/Den Haag - Der festgenommene philippinische Ex-Präsident Rodrigo Duterte ist mit einem Flugzeug in den Niederlanden angekommen, wo ihm vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag der Prozess gemacht werden soll. Dem 79-Jährigen werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt, darunter mindestens 43 Morde in der Zeit zwischen 2011 bis 2019.