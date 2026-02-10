Philipp Raimund - der Skispringer mit Höhenangst

Philipp Raimund hat sich einen großen Sportlertraum erfüllt: Der Skispringer konnte sich am Montag über eine Goldmedaille freuen. So tickt der Olympiasieger privat.
Philipp Raimund (25) hat es geschafft. Am vergangenen Montagabend siegte der in Göppingen geborene Skispringer - der einen VfB-Cousin hat - überzeugend auf der Normalschanze und holte sich Olympia-Gold in Predazzo. Die Freude war riesig und der Sieg des sympathischen Sportlers für viele doch überraschend, denn Raimund hatte zuvor noch keinen einzigen Einzel-Weltcup-Sieg mit nach Hause genommen.