Philipp Förster: Vereinsloser Ex-VfB-Profi wechselt zu Darmstadt 98

1 Philipp Förster wechselt zu Darmstadt 98. Foto: IMAGO/RHR-FOTO

Der Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 schlägt nach schwachem Saisonstart auf dem Transfermarkt zu – und verpflichtet den vereinslosen Ex-VfB-Profi Philipp Förster.











Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat nach dem schwachen Saisonstart mit dem vereinslosen Mittelfeldspieler Philipp Förster nachgelegt. Dies teilten die Lilien am Montag mit, machten allerdings keine Angaben zur Vertragslaufzeit. Der 29-jährige Förster hatte zuletzt für den VfB Stuttgart und den VfL Bochum in der Bundesliga gespielt. In Bochum war sein Vertrag nach der vergangenen Saison nicht mehr verlängert worden.